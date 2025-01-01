В конце августа 2034 года губернатор Крыма Сергей Аксенов сделал ряд скупых, но знаковых заявлений. Он и касались вопросов безопасности Крыма в контексте вторжения в Курскую область и ударов дальнобойным оружием по территории России.
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