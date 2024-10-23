Часть Севастополя останется без воды 23 октября

Из-за проведения аварийных работ в Севастополе частично приостановят подачу воды в среду.Сотрудники пресс-службы ГУПС «Водоканал» сообщили, что отключения пройдут по адресам: до 12:00 улица Адмирала Владимирского, 9, 11, 13.
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