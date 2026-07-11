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ВС РФ освободили от ВСУ Бачевск в Сумской области, расширив полосу безопасности

ВС РФ освободили от ВСУ Бачевск в Сумской области, расширив полосу безопасности

Российские войска продолжают СВО на Украине и расширяют полосу безопасности (буферную зону). Так, в процессе активных наступательных действий подразделения группировки войск (ГВ) «Север» установили полный контроль над селом Бачевск Сумской области, находящимся в 4 км от российской границы.

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