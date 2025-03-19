Какой сегодня праздник: 20 марта – День весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия в 2025 году выпал на 20 марта. В 12:01 мск Солнце пересечет небесный экватор, переходя из южного полушария в северное, что ознаменует начало астрономической весны в Северном полушарии.
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