«Иметь господство в воздухе – значит победить»: генерал Джулио Дуэ и его теория воздушной войны

Понятие «господство в воздухе» возникло еще в годы Первой мировой войны, на заре развития авиации. Тогда же появились и первые теории воздушной войны – концепции, отводившей ВВС главенствующую роль в военных действиях и признававшей за ними способность самостоятельно достигать стратегических целей в войне.
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