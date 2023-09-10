«Иметь господство в воздухе – значит победить»: генерал Джулио Дуэ и его теория воздушной войны

Понятие «господство в воздухе» возникло еще в годы Первой мировой войны, на заре развития авиации. Тогда же появились и первые теории воздушной войны – концепции, отводившей ВВС главенствующую роль в военных действиях и признававшей за ними способность самостоятельно достигать стратегических целей в войне.