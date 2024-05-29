Брянское «Динамо» сыграет с «Иртышом», «Челябинск» примет «Краснодар-2», «Родина-2» – «Уфу». LEON Вторая лига Дивизион А Перенесенные матчи 30 мая Группа «Золото» 3-й тур «Челябинск» – «Краснодар-2» – 16:30 4-й тур «Родина-2» – «Уфа» – 15:00 «Велес» – «Новосибирск» – 18:00 «Муром» – «Чайка» – 18:00 29 мая Группа «Серебро» 4-й тур «Торпедо» Миасс – «Химик» – 16:00 «Калуга» – «Спартак» Кострома – 16:00 «Волга» Ульяновск – «Авангард» Курск – 17:00 «Текстильщик» – «Машук-КМВ» – 18:30 «Динамо» Брянск – «Иртыш» Омск – 18:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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