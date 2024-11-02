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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Памятник Сергею и Елизавете Романовым открылся в Москве — Собянин

Памятник Сергею и Елизавете Романовым открылся в Москве — Собянин

Монумент установлен в честь 160-летия со дня рождения Елизаветы Федоровны В Москве открыт памятник московскому генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу и его супруге преподобномученице Елизавете Федоровне.

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