Памятник Сергею и Елизавете Романовым открылся в Москве — Собянин

Монумент установлен в честь 160-летия со дня рождения Елизаветы Федоровны В Москве открыт памятник московскому генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу и его супруге преподобномученице Елизавете Федоровне.
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