MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Геополитика и нефтяные рынки: Новые удары США по Ирану и угроза танкерному транзиту

Геополитика и нефтяные рынки: Новые удары США по Ирану и угроза танкерному транзиту

Ситуация в районе Персидского залива 21 июля 2026 года резко обострилась после того, как вооруженные силы США и их союзники нанесли новую серию ракетно-бомбовых ударов по военным и портовым объектам на юге Ирана, включая стратегически важный порт Бендер-Аббас.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии