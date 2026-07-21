Геополитика и нефтяные рынки: Новые удары США по Ирану и угроза танкерному транзиту

Ситуация в районе Персидского залива 21 июля 2026 года резко обострилась после того, как вооруженные силы США и их союзники нанесли новую серию ракетно-бомбовых ударов по военным и портовым объектам на юге Ирана, включая стратегически важный порт Бендер-Аббас.
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