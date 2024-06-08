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Российские штурмовики с помощью наземного дрона взяли опорник ВСУ

Российские штурмовики с помощью наземного дрона взяли опорник ВСУ

Группировка войск «Юг» завладела опорным пунктом ВСУ на Донецком направлении. По словам одного из бойцов отряда «Русские ястребы», это удалось сделать, в том числе, благодаря наземному дрону «Скорпион-М».

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