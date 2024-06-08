Российские штурмовики с помощью наземного дрона взяли опорник ВСУ

Группировка войск «Юг» завладела опорным пунктом ВСУ на Донецком направлении. По словам одного из бойцов отряда «Русские ястребы», это удалось сделать, в том числе, благодаря наземному дрону «Скорпион-М».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии