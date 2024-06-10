Посол Палестины рассказал о процессе примирения с ХАМАС

Global Look Press/Mahmoud Issa/ZUMAPRESS.com В переговорах с палестинским движением ХАМАС о вступлении в ООП (Организацию освобождения Палестины) есть положительная динамика, сообщил в беседе с "Известиями" посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.
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