Посол Палестины рассказал о процессе примирения с ХАМАС

Global Look Press/Mahmoud Issa/ZUMAPRESS.com В переговорах с палестинским движением ХАМАС о вступлении в ООП (Организацию освобождения Палестины) есть положительная динамика, сообщил в беседе с "Известиями" посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.