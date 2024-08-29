Возможность отоспаться на выходных спасает от инсульта, заявили ученые

Янь Цзюнь Сун из Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний в Китае и его коллеги пришли к выводу, что дополнительный сон на выходных снижает риск инсульта и развития других сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и фибрилляция предсердий .