Возможность отоспаться на выходных спасает от инсульта, заявили ученые

Янь Цзюнь Сун из Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний в Китае и его коллеги пришли к выводу, что дополнительный сон на выходных снижает риск инсульта и развития других сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и фибрилляция предсердий .
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