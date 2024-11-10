Самая популярная «вещь» Deep Purple, несомненно, настоящая легенда хард-рока, — это песня «Smoke on the Water».
Smoke
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Самая популярная «вещь» Deep Purple, несомненно, настоящая легенда хард-рока, — это песня «Smoke on the Water».
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