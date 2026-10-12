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Налоговая реконструкция в 2026 году: что нужно знать бизнесу и бухгалтерии

Налоговая реконструкция позволяет бизнесу учесть реальные расходы и вычеты даже при работе с «техническими» контрагентами — но только при условии, что доказан фактический исполнитель сделки и документально подтверждены затраты.

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