Уральский чиновник встретил на трассе медведя

Мэр города Серова Василий Сизиков опубликовал видео встречи с медведем. В минувшие выходные чиновник ехал по трассе между Меркушино и Верхотурьем, когда примерно на 6-м километре дороги увидел зверя – он вышел со стороны леса к обочине.