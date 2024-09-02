Уральский чиновник встретил на трассе медведя

Мэр города Серова Василий Сизиков опубликовал видео встречи с медведем. В минувшие выходные чиновник ехал по трассе между Меркушино и Верхотурьем, когда примерно на 6-м километре дороги увидел зверя – он вышел со стороны леса к обочине.
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