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Дрэймонд Грин и Джош Харт вступили в перепалку на тему скидки, сделанной Джейленом Брансоном для «Никс»

На этой неделе в сети завирусился клип из подкаста, записанного несколько лет назад, где форвард « Голден Стэйт » Дрэймонд Грин критикует решение защитника « Нью-Йорка » Джейлена Брансона сделать скидку команде при подписании контракта.

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