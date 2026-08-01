Эфиопия: члены Народно-освободительного фронта Тыграя (НФОТ) сообщили, что с утра по местному времени между его силами и правительственными силами в районе Шерерины в западной зоне региона Тыграй продолжаются столкновения, включая авиаудары.
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