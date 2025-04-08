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Суд освободил Шварева от штрафа за публикацию без отметки об иноагенте

Суд освободил Шварева от штрафа за публикацию без отметки об иноагенте

Таганский суд Москвы прекратил дело против Андрея Шварева, создателя Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", за публикацию без отметки об иноагенте.

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