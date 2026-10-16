Употребление сладких продуктов во время антибактериальной терапии наносит серьезный вред микробиому. Это может увеличивать показатели смертности среди тяжелых пациентов.
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