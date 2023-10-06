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Для чего Маргарита Симоньян нацелилась на Сибирь атомной бомбой?

Для чего Маргарита Симоньян нацелилась на Сибирь атомной бомбой?

Александр Ющенко оценил призыв главного редактора RT произвести ядерные испытания над Сибирью Павел Еськов На фото: главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян (Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС) Материал комментируют: Александр Ющенко Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своей программе «ЧТД» предложила в качестве испытания оружия устроить ядерный взрыв в атмосфере на высоте 100 километров над Сибирью.

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