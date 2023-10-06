Для чего Маргарита Симоньян нацелилась на Сибирь атомной бомбой?

Александр Ющенко оценил призыв главного редактора RT произвести ядерные испытания над Сибирью Павел Еськов На фото: главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян (Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС) Материал комментируют: Александр Ющенко Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своей программе «ЧТД» предложила в качестве испытания оружия устроить ядерный взрыв в атмосфере на высоте 100 километров над Сибирью.