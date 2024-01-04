Челябинцы отравились после заказа суши на дом

Челябинцы заявили о массовом отравлении после получения заказа в службе доставки суши и пиццы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», симптомы отравления у горожан появились в последние дни декабря – первые дни января.
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