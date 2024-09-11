Руководство «Теплоэнергосеривис» обещают запустить котельную Машзавода в срок

Руководство ООО «Теплоэнергосервис» сообщили ZAB.RU, что запустят котельную Машзавода в срок. Сегодня стало известно, что прокуратура направила в суд исковое заявление и потребовала признать несуществующим право собственности теплоснабжающей организации на них.