Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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WP: оставленное США оружие используется боевиками группировок в Пакистане

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Большие запасы современных вооружений, оставленные США властям Афганистана при выводе американских войск в 2021 году, оказались на черном рынке в Пакистане, откуда они массово попадают в руки исламистских и сепаратистских группировок.

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