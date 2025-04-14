WP: оставленное США оружие используется боевиками группировок в Пакистане

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Большие запасы современных вооружений, оставленные США властям Афганистана при выводе американских войск в 2021 году, оказались на черном рынке в Пакистане, откуда они массово попадают в руки исламистских и сепаратистских группировок.