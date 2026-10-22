© PeopleImages/Shutterstock/FOTODOMПсихологи Пусанского национального университета в Южной Корее вместе с коллегами из Глазго изучили, как переплетаются психологические факторы, связанные с мыслями о самоповреждении, у взрослых из Италии, Кореи, Великобритании и США.