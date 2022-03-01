Джа Морэнт исполнил невероятный баззер в матче со «Сперс»

Джа Морэнт исполнил невероятный баззер в матче со «Сперс»

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт стал автором невероятного попадания под сирену в матче с «Сан-Антонио» (118:105).

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