МИД Кубы осудил властей США за использование Twitter в качестве оружия

Использование правительственными учреждениями Соединенных Штатов Twitter для проведения психологических акций против Кубы осудил министр иностранных дел этой карибской страны Бруно Родригес Парилла 27 декабря на своей странице на сервисе Twitter.
Использование правительственными учреждениями Соединенных Штатов Twitter для проведения психологических акций против Кубы осудил министр иностранных дел этой карибской страны Бруно Родригес Парилла 27 декабря на своей странице на сервисе Twitter.
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