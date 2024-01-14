В Киеве заявили о готовности защитить Великобританию в случае нападения

В контексте ратифицированного двустороннего договора по обеспечению безопасности Украина выразила готовность предоставить поддержку и "обеспечить защиту" для Великобритании при возникновении агрессии в отношении последней.
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