Российские туристы смогут отдыхать в Таиланде без виз зимой до 90 дней

Правительство Таиланда продлило безвизовый режим для россиян с 30 до 90 дней. Мера будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024-го, сообщил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в эфире телеканала Thai PBS.
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