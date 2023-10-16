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Российские туристы смогут отдыхать в Таиланде без виз зимой до 90 дней

Российские туристы смогут отдыхать в Таиланде без виз зимой до 90 дней

Правительство Таиланда продлило безвизовый режим для россиян с 30 до 90 дней. Мера будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024-го, сообщил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в эфире телеканала Thai PBS.

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