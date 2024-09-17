Военный Следком: Эльману Пашаеву грозит до 10 лет лишения свободы

Экс-адвокат Эльман Пашаев подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Предположительно, он получил деньги от Алексея Блиновского за помощь его супруге с уголовным делом, но при это знал, что это не в его силах.
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