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Прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу. • Симферополь: +24°, ясно• Севастополь: +25°, ясно• Ялта: +25°, ясно• Алушта: +25°, ясно• Евпатория: +26°, ясно• Саки: +26°, ясно• Бахчисарай: +25°, ясно• Джанкой: +24°, ясно• Судак: +24°, ясно• Феодосия: +24°, ясно• Керчь: +23°, ясноЧитать подробнее>>> .

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