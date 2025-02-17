Глава ВНИИФТРИ Донченко: России удалось вернуть из-за границы пятерых учёных

Гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко сообщил, что в Россию удалось вернуть из-за границы пятерых учёных, покинувших страну в 1990-е годы.
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