В День ВМФ военнослужащие КФл продемонстрируют порядка 10 эпизодов розыгрышей боевых действий

В День ВМФ военнослужащие КФл продемонстрируют порядка 10 эпизодов розыгрышей боевых действий

В показательных мероприятиях будут задействованы ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан», подразделение морской пехоты и военнослужащие отряда ПДСС.

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