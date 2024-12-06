В РФ установили единую стоимость экзаменов по русскому языку для мигрантов

Единая стоимость экзаменов для мигрантов была введена на всей территории РФ. Соответствующий документ, подписанный российским премьером Михаилом Мишустиным, разместили на официальном портале правовой информации.
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