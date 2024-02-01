Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Это внутреннее дело америкосов, может для них это достижение проявление демократии. Если они хотят болеть сифилисом, ...В Америке эпидеми...
  • Наталия
    Ну, если целовать обувь чернокожим, да еще и прямо на улицах, где ночуют, к тому же, сотни бездомных, это закономерно.В Америке эпидеми...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Что несомненно пойдет на пользу вышедшим штатам получив самостоятельность... Правильным путем идет Техас, а последова...Что случится с СШ...

Суд ООН отклонил иск Украины против России

Суд ООН отклонил иск Украины против России

«Слюшай, совсем этот ГАИ тебя не уважает!»ООН выбилась из мэйнстрима. То осуждает применение "лепестков" против мирного населения военными формированиями Украины, то атаку на Белгород, то подтачивает юридическую базу развязанной Киевом 10 лет назад АТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх