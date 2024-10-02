В Приморье военный суд вынес приговор 12 диверсантам, готовившим теракт

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор 12 обвиняемым, признанным виновными в 13 диверсиях и подготовке теракта, связанного с поджогом многоцелевых истребителей на одной из военных баз Приморского края.
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