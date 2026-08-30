У полузащитника "Спартака" Барко выявлена вирусная инфекция

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко пропускает матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» из-за вирусной инфекции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С В Киеве приостано...
- 78.ru: студент из...
- В Севастополе на ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым