В Красноярске избили пенсионерку из-за парковки

Сам инцидент случился на улице Львовская. Согласно предварительным данным, женщина припарковала транспортное средство возле подъезда, чтобы донести сумки, однако произошел конфликт с проходившим мимо мужчиной (причина - занятое место).
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