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Мировое обозрение

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Nvidia заплатила $3,5 млрд за союз с MediaTek — вместе они бросают вызов фирменным ИИ-чипам Google и Amazon

Nvidia заплатила $3,5 млрд за союз с MediaTek — вместе они бросают вызов фирменным ИИ-чипам Google и Amazon

Nvidia вложит $3,5 млрд в тайваньскую компанию MediaTek, одного из крупнейших в мире разработчиков чипов для смартфонов и периферии.

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