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Больше 5,6 тысячи северян улучшили жилищные условия благодаря "Арктической ипотеке"

Больше 5,6 тысячи северян улучшили жилищные условия благодаря "Арктической ипотеке"

За год действия "Арктической ипотеки" жилищные условия улучшили свыше 5,6 тысячи жителей Архангельской областиЗа год работы программы "Арктическая ипотека" свыше 5,6 тысячи жителей Поморья улучшили свои жилищные условия.

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