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Глава МИД Турции указал Блинкену на проблемы из-за позиции США по Газе

Глава МИД Турции указал Блинкену на проблемы из-за позиции США по Газе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Анкаре заявил ему, что США ставят всех в «затруднительное положение» в ситуации обострения палестино-израильского конфликта.

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