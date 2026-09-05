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Китайские экраны для iPhone оказались недостаточно качественными: Apple снова заказывает больше панелей у Samsung и LG

Китайские экраны для iPhone оказались недостаточно качественными: Apple снова заказывает больше панелей у Samsung и LG

BOE сократила поставки OLED-панелей Apple до 14%, а главной причиной называют проблемы с качеством LTPO-дисплеев Китайская BOE заметно сократила присутствие в цепочке поставок OLED-дисплеев для iPhone.

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