Кроссоверы Lixiang подверглись технической модернизации[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Li Auto не привезла ни одной новинки на недавний Шанхайский автосалон, зато теперь представила модернизированную гамму своих гибридных кроссоверов.
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