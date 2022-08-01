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В России массово увольняются авиадиспетчеры. Насколько серьезна ситуация?

В России массово увольняются авиадиспетчеры. Насколько серьезна ситуация?

В госкорпорации по организации воздушного движения подтвердили массовое увольнение авиадиспетчеров. За первые шесть месяцев 2022 года компанию покинули почти 400 человек, что на 13% больше, чем в прошлом, рассказали Business FM ее представители.

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