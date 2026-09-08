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Курские новости

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В Хомутовском районе при атаке дрона погиб 37-летний курянин

В Хомутовском районе при атаке дрона погиб 37-летний курянин

Сегодня вражеский беспилотник атаковал территорию близ села Калиновка Хомутовского района. В результате удара погиб местный житель — Олегу Александровичу было 37 лет.

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