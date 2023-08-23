Военное обозрение

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Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах украинскими вооружёнными формированиями села Лавы Валуйского городского округа

Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах украинскими вооружёнными формированиями села Лавы Валуйского городского округа

Украинские боевики обстреляли село Лавы Валуйского городского округа, сообщил в своём канале в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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