В ГД предлагают включить полис ОСАГО в стоимость аренды электросамокатов

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил письмо министру транспорта РФ Роману Старовойту с предложением включить полис ОСАГО в стоимость аренды электросамокатов.
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