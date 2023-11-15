Нижегородский врач при помощи ИИ нарисовал пациента с зависимостью от капель

Нейросеть нарисовала потрет пациента с зависимостью от капель и спреев для носа. Параметры задал ЛОР-хирург Григорий Белозёров на основе опыта из своей практики в Нижнем Новгороде, сообщает Алексей Никонов ВКонтакте.
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