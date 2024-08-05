Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 518 подписчиков

В Самаре потолок обрушился на детскую кроватку в доме на Красногвардейской

В Самаре потолок обрушился на детскую кроватку в доме на Красногвардейской

ЧП произошло в посёлке Управленческий.Самарчанка живёт в посёлке Управленческий на улице Красногвардейской, 9.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАРЯГ РУС
Все губеры отрапортовали Президенту о выполнения Программы ликвидации ветхого жилья. «Ошибаться можно, врать нельзя.»/Андрей Рэмович Белоусов./
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх