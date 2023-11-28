Запад рисует райские кущи Зеленскому, предлагая идти на перемирие с Россией

Если ещё 3-4 месяца назад только ленивый политолог и чиновник на Западе ничего не говорил о «скорой победе Украины над Россией» и о «скором разгроме российских войск в ходе украинского невероятного и неимоверного контрнаступления», то сегодня всё иначе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии