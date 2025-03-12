В Екатеринбурге число отравившихся увеличилось до 28 человек

Число госпитализированных с острым гастроэнтеритом из специализированного учебно-научного центра Уральского Федерального Университета в Екатеринбурге возросло до 28 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
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