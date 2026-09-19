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Топ-20 тульских оружейников: Никита Демидович Демидов

Топ-20 тульских оружейников: Никита Демидович Демидов

В честь Дня оружейника представляем Топ-20 самых прославленных тульских мастеров, положивших все свои знания и талант на алтарь обороноспособности нашей страны.

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